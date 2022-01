Scène ouverte avec Catherine Desprez, Valérie Doré et Christian Méchin pour la présentation de l’Action culturelle du Conservatoire de musique Aunis Sud.

Le Conservatoire de musique intercommunal Aunis Sud propose dans le cadre de son Action culturelle près d’une cinquantaine de rendez-vous sur l’année. Une programmation mensuelle d’auditions inter-disciplines qui permet aux élèves de se familiariser à la scène et de partager leur travail. Des rencontres inter-conservatoires seront également organisées en flûte et clarinette avec notamment une master class Electro Session à Saint-Palais-sur-Mer le 23 mars. Des projets d’Education Artistique et Culturelle qui visent à sensibiliser les élèves du primaire à la musique. Des professeurs du conservatoire partent à leur rencontre, dans les écoles, à travers des présentations d’instruments et des concerts d’élèves. Cette année, un projet d’envergure, soutenu par la DRAC, sera organisé autour de la création d’un spectacle musical, mis en espace par 2 intervenants, Svetlana JUCHEREAU et Nicolas RAGER.

La création musicale est réalisée sur des poésies de Jean de La Fontaine et sera accompagnée par un ensemble de 4 professeurs du Conservatoire.

Les élèves de Chambon(17) et la Devise (Vandré 17) présenteront en concert leur production le samedi 2 avril.

Le Conservatoire présentera deux spectacles mettant en scène les pratiques collectives :

– l’un le 6 février avec pour thématique le « E conservatoire » en forme de clin d’œil aux périodes de confinements et de « télétravail » des élèves et des professeurs.

– et l’autre le 12 mars avec une création musicale pour grand ensemble de cuivre et percussions proposée par le directeur du Conservatoire, inspirée de deux contes « Chevaux fantastiques ».

La pratique vocale sera mise en avant avec 3 grands rendez-vous :

– Le 29 janvier la classe de chant ainsi que le chœur enfants et adultes, s’associeront aux instrumentistes solistes pour un programme donné à St Pierre la Noue (17).

– Un regroupement des chorales des territoires se traduira par un concert dans le parc du château de Surgères(17) le 18 juin.

– Un grand projet sur Aunis Sud porté par « Le Chœur de l’Aunis » en partenariat avec le Conservatoire proposera 2 concerts « Chœur et orchestre symphonique » autour d’une pièce anglaise « Missa Festiva », le 2 et le 3 juillet à Surgères(17) et Aigrefeuille(17).

Le Projet Culture Connectée est un projet transversal porté par le Réseau des Bibliothèques dans lequel l’intervenant Thomas DURANTEAU anime des ateliers d’écriture. En parallèle, Olivier GROSSET à travers les ateliers de MAO/DAO (musique et dessins animés assistés par ordinateur) réalise avec les 3 groupes d’enfants le film d’animation de cette histoire. Il sera diffusé à 3 reprises avec une interactivité du public qui choisira des éléments du scénario sur une application à l’aide de son smartphone.

Une version « jeu sur le net » sera également déclinée. La bande-son de ce dessin animé sera réalisée via un logiciel de MAO à partir de boucles musicales proposées par l’atelier de composition et enregistrées par les élèves du Conservatoire.

Un soutien apporté par le Rotary Club Surgères (17) se traduira par un concert qui sera donné le 30 avril à 18h à la salle de St Georges du Bois(17). Ce concert sera dédié au répertoire des cuivres, avec la participation du Brass Expérience et de musiciens invités.

La programmation des Cycles & Sound :

– à Puyravault (17) : le groupe « Tiero & C° » en formation quatuor le 15 mai.

– Fin septembre, un spectacle théâtral et musical sera présenté par la compagnie « l’Orée du Bois » autour du roman de Renart et des Fables de la Fontaine.

Enfin, afin de fédérer les passionnés de Musique Actuelle, une 1ère scène ouverte est programmée au Castel-Park le 26 mars prochain.

Le guitariste Steve CHAPOUL partagera sa longue expérience de la scène et donnera différents conseils à chaque groupe inscrit.

Un concert sera donné à 18h pour clore cette rencontre et pour présenter l’univers musical de chaque groupe présent.

