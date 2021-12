La première, lundi soir. Une victime s’est présentée au commissariat, expliquant être harcelée par son ex-compagnon depuis leur rupture. Le soupçonnant d’utiliser un traceur pour la suivre, un téléphone a été retrouvé scotché sous le pare-chocs de son véhicule. L’auteur a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera convoqué devant la justice.

Mardi, c’est un homme qui s’est présenté pour signaler une dispute avec sa compagne, mais sans violence a-t-il assuré. Ce qu’elle a démenti. Le mis en cause a été interpellé et placé en détention en raison de la révocation d’un sursis suite à une condamnation à six mois de prison en octobre dernier pour violences conjugales.

Enfin, mardi soir toujours, Police secours est intervenu au domicile d’un couple suite à une violente dispute. Le principal mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. Il devra suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales.