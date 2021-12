Le chantier de la Maison de santé du Gua, près de Marennes, touche à sa fin. Débutés en mars, les travaux ont pris un peu de retard et devraient se terminer au printemps prochain. Ce projet lancé en 2017 est soutenu par la commune, qui souhaite ainsi lutter contre la désertification médicale et paramédicale, tout en accompagnant le vieillissement de la population. La mairie espère également attirer de jeunes praticiens afin de revitaliser le territoire. Malgré les quelques mois de retard, les futurs locataires sont déjà prêts à investir les lieux, comme l’explique Patrice Brouhard, maire du Gua et président de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes :

Une visite de chantier était organisée vendredi dernier, en présence du préfet Nicolas Basselier qui a salué cette initiative. On l’écoute :

Soit 800 000 euros sur un budget global de 1,3 million d’euros. La Région, elle, s’est engagée à hauteur de 200 000 euros.