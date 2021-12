Le Département de la Charente-Maritime recherche près de 300 personnes pour s’occuper des personnes âgées ou handicapées. La collectivité a lancé début décembre une grande campagne de communication pour intéresser les candidats à la recherche de ce type d’emploi. L’objectif étant de dynamiser le recrutement. L’enjeu est important, car aujourd’hui, plus de 13% de la population a plus de 75 ans. Et dans 20 ans, 40% des habitants auront plus de 60%. On écoute Jean-Claude Godineau, vice-président en charge des solidarités :

Et vous retrouvez les offres et toutes les informations sur emploi17.fr