La crèche vivante bat son plein depuis lundi à Châtelaillon-Plage. Une tradition dans la station balnéaire et un spectacle son et lumière unique en Charente-Maritime qui réunit plus de 80 comédiens pour raconter l’histoire de la nativité. C’est gratuit. Rendez-vous ce soir et demain à 19h place de l’église pour les deux dernières représentations.