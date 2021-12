La mobilisation contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire se poursuit à Saintes. Le Collectif pour une citoyenneté libre a rassemblé environ 150 personnes samedi dernier dans les rues de la ville. Alors que le gouvernement veut accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, il continue la lutte. Il sort également de ses gonds pour protester contre l’ouverture dès demain de la vaccination à tous les enfants de 5 à 11 ans. Jean-François Saunoi est le porte-parole du collectif :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/collectif-vacc.mp3 Jean-François Saunoi qui apporte par ailleurs son soutien aux soignants de Charente-Maritime non-vaccinés qui ont été suspendus de leurs fonctions hospitalières. Le Collectif pour une citoyenneté libre de Saintes reprendra la mobilisation dès le 2 janvier prochain, après la trêve de Noël et du Nouvel an.