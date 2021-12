Nouvelle interpellation pour un trafic de stupéfiants à Royan. Un homme a été arrêté ce mardi. Une perquisition à son domicile a permis la découverte de plus de 2kg d’herbe de cannabis conditionnée sous vide et dans des boîtes en plastique, mais aussi des sachets d’herbe, des olives de résine et divers matériels. Deux répliques d’armes de poing de type airsoft ont également été saisies. L’individu, qui vit en couple avec un nourrisson de quelques mois, sera prochainement convoqué devant le tribunal de Saintes, tout comme sa compagne pour complicité, ainsi que le fournisseur qui a été identifié et interpellé. Une enquête sociale sera diligentée sur les conditions de vie de l’enfant.