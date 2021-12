Scène ouverte avec la chanteuse Lena Dess de La Rochelle.

Musicienne depuis son plus jeune âge et entourée d’une famille d’artistes, Lena Dess décide de mettre de côté le conservatoire afin de se lancer dans l’écriture et le chant, s’accompagnant à la guitare. De là naît une véritable passion pour la composition et la scène, à travers son propre univers mêlant ses racines latines à la pop, le reggae et la chanson française. Ses textes nous racontent des histoires inspirées d’expériences personnelles et de la vie quotidienne. Influencée par Debout sur le Zinc, Emily Loizeau ou encore Yves Jamait, elle nous offre, soutenue par un duo basse-batterie, un voyage touchant et mélodique laissant libre cours à la poésie.

Son nouvel EP est sorti depuis quelques jours. Il s’intitule “la Clef” et contient 7 titres. Les 2 principaux thèmes abordés dans les textes de cet opus sont le sentiment amoureux et le monde marin.

https://www.facebook.com/LenaDess.17

https://www.facebook.com/lena.ledesma.5