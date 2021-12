Une trentaine de partenaires s’engagent pour préserver la qualité de l’eau potable puisée dans la Charente. Un accord a été signé ce mercredi en Charente par l’Etat, la Région, L’Agence de l’eau Adour-Garonne, Eau 17 et leurs partenaires, avec à la clé un contrat à hauteur de 15 millions d’euros. Objectif : réduire les pollutions diffuses dans le fleuve et ses affluents. Il faut savoir que la Charente alimente près de la moitié de la population en Charente-Maritime, et le double l’été, grâce à ses deux captages situés à Coulonge et Saint-Hippolyte.