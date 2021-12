A Rochefort, un homme de 52 ans a été interpellé après avoir frappé sa compagne jeudi dernier, le jour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Placé en garde à vue, il a été présenté à la justice et placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. Mais quatre jours plus tard, il a récidivé. Aussitôt interpellé, il a été présenté le lendemain devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle et placé en détention à la maison d’arrêt de Rochefort. Il sera jugé mercredi prochain.