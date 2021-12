Comme beaucoup d’autres en milieu rural, la commune du Bassin de Marennes est confrontée à un problème de désertification médicale. Elle ne compte plus que deux praticiens actuellement. Or, ce n’est pas suffisant pour répondre aux besoins des 3 500 habitants. Et les patients doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour consulter. Une situation qui ne peut plus durer pour le maire Guy Proteau qui multiplie les annonces pour trouver de nouveaux médecins. Sans grand succès pour l’instant, malgré les efforts déployés par la municipalité. On l’écoute :

Le projet en cours est à l'étude depuis six mois. L'idée serait de vendre un terrain municipal en plein centre-ville à des praticiens, et d'y construire une maison médicale pour revitaliser le secteur.