La saison du diamant noir redémarre, avec cette année l’espoir d’une production meilleure qu’en 2020 où la météo n’avait pas été franchement très favorable à la récolte. Et les perspectives restent incertaines, selon l’Association des trufficulteurs de la Charente-Maritime qui organise ce rendez-vous toujours très prisé et particulièrement attendu pour les planteurs du département. On écoute Eric Chasseriaud, président du Marché aux truffes de Saint-Jean-d’Angély :

Le marché de la truffe noire se porte toujours très bien, même si la demande reste plus importante que l’offre pour ce produit de très grande qualité, star des fêtes, qui fait l’objet d’un contrôle particulièrement rigoureux :

Eric Chasseriaud qui nous donne à présent quelques bons conseils pour bien repérer les truffes d’excellente qualité :

Le Marché aux truffes de Saint-Jean-d’Angély a lieu tous les lundis du jusqu’au 28 février, dès 19h à la salle Aliénor-d’Aquitaine.