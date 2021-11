La célèbre youtubeuse, qui est en couple avec le nom moins célèbre Tibo InShape, vient présenter son nouveau livre « Sans filtre » à 13h à La Fnac. Un livre dans lequel elle donne ses conseils, astuces et habitudes pour bien démarrer la journée, trouver le bon équilibre entre alimentation et activité physique et pour apprendre à se détacher du regard des autres.