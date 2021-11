A l’occasion de la projection en avant-première du 4e volet de la saga, la célèbre famille sera ce soir au cinéma CGR Les Minimes. Avec la présence de Jean-Paul Rouve et Théo Fernandez, alias Jeff et Donald Tuche, mais aussi du réalisateur des quatre films Olivier Baroux. Une première séance est prévue à 19h15 dans la nouvelle salle, puis deux autres à 19h30 et 19h45. Mais celles-ci affichent déjà complet.