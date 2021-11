La Ville voit démarrer cette semaine un important chantier d’abattage de peupliers au cœur de l’espace naturel sensible des Bords de Gères. L’objectif sera ensuite de replanter des essences plus diverses et locales. Les précisions de Lucie Alix :

