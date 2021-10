Un nouveau point de deal démantelé à Rochefort. Trois hommes ont été interpellés le 21 septembre dernier. Ce coup de filet a permis la saisie d’1kg de résine de cannabis, de 370 grammes d’héroïne et plus de 1 800 euros en espèces. Mais aussi, pour la première fois à Rochefort, de cannabis 3X filtré plus connu sous le nom de « triple frappe ». Un produit stupéfiant aux effets dévastateurs, mais très rémunérateur pour les trafiquants. Son arrivé en France a été signalée début janvier. Jugé à La Rochelle, le principal dealer dans cette affaire a été condamné à un an de prison ferme.