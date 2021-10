Le projet éolien en mer au large de l’île d’Oléron ne cesse de faire des remous. Une semaine après le lancement des réunions publiques en Charente-Maritime, de vives tensions sont observées dans les quatre coins du département, sur Oléron, à Royan ou encore sur l’île de Ré. Pêcheurs, élus locaux et écologistes montent au créneau pour manifester leur inquiétude quant aux risques et aux impacts d’un tel projet sur l’environnement et l’économie locale. Mais pour Francis Beaucire, président de la commission du débat public pour le projet éolien d’Oléron, il lui faut des arguments solides :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/debat-public1.mp3 Francis Beaucire qui rappelle que le rôle de ces réunions publiques est de prendre en compte l’avis de la population pour revoir et adapter le projet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/debat-public2.mp3 Prochaine réunion publique ce lundi soir à 18h à la salle de La Pallice à La Rochelle. Une autre suivra le 21 octobre à 18h au Palais des congrès de Rochefort. Les réunions vont se poursuivre en Nouvelle-Aquitaine jusqu’au 30 janvier, avant la restitution du rapport fin mars. L’Etat devant se prononcer avant l’été prochain.