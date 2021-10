FO justice a tenu son premier congrès cette semaine à La Tremblade/Ronce-les-Bains. Les 7 anciens syndicats corporatistes de Force ouvrière se sont réunis jusqu’à ce vendredi pour se fédérer en une seule et même organisation, afin de peser plus lourdement dans les discussions avec le garde des Sceaux. FO justice réclame plus de reconnaissance et plus de moyens à son ministère de tutelle, qui dispose du plus petit budget au niveau européen, selon le syndicat. A ce titre, Yves Veyrier, secrétaire confédéral de Force Ouvrière, dénonce une situation de crise qui dure depuis plusieurs années :

Yves Veyrier qui appelle le gouvernement à donner les moyens nécessaires aux agents de la justice :