Les médecins urgentistes bientôt en grève à La Rochelle et Rochefort. Ils vont rejoindre le mouvement national qui débute le 12 octobre prochain contre le projet de loi MATRAS. Cette loi qui prévoit la suppression du SAMU et du numéro d’urgence le 15. Tous les appels seraient alors redirigés vers le 112, le numéro géré par les pompiers. Ce que regrette le docteur Sophie Perrotin, responsable du SAMU en Charente-Maritime, qui redoute des difficultés d’accès aux soins :

La profession, qui reste dans le flou pour le moment, attend des réponses concrètes concernant la prise en charge des patients. Sophie Perrotin :

« C'est une menace historique sur le système de l'Aide médicale urgente français qui a fait ses preuves depuis 30 ans et particulièrement ces deux dernières années lors de la crise sanitaire », s'insurge la profession, qui annonce une grève « dure » à partir de mardi prochain.