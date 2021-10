De forts coefficients de marée sont attendus aujourd’hui et ces prochains jour, avec un pic à 107 demain et vendredi. Les grandes marées vont se poursuivre jusqu’à samedi. Et les pêcheurs à pied vont être nombreux sur la côte. D’autant plus avec la présence du soleil. La Préfecture maritime de l’Atlantique invite à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions avant et pendant la pêche à pied. Pour rappel, en cas d’urgence, il faut composer le 196.