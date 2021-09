Scène ouverte avec les organisateurs de La Rochelle jazz festival qui aura lieu du 13 au 17 octobre.

La Rochelle Jazz Festival est un évènement musical annuel organisé à La Rochelle au mois d’octobre depuis 1998. Le festival Jazz Entre Les Deux Tours, renommé en 2020 La Rochelle Jazz Festival, accueille des musiciens de tous horizons et de réputation internationale, nationale ou régionale, tous animés par le désir d’offrir le meilleur de leur talent. Les concerts payants alternent avec concerts gratuits, conférences, master class, stages de danse ainsi qu’animations pédagogiques au profit de collégiens de la Charente-Maritime.

En 2021, le festival se tiendra du 13 au 17 octobre a la Sirène de La Rochelle.

Le Programme 2021

13/10/21 : Makaya McCraven et Rodolphe Lauretta

14/10/21 : Belmondo Quintet et M.O.M (François MOUTIN / Jowee OMICIL / Louis MOUTIN

15/10/21 : Nicolas Folmer “So Miles” et Nicolas Gardel & Thierry Ollé

16/10/21 : Robin McKelle et ArhKan

17/10/21 : Julien Lourau

https://www.facebook.com/larochellejazzfestival