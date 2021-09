Après les psys avant-hier, les personnels des services de réanimation sont en grève aujourd’hui. La profession vit actuellement une situation de grande détresse qui dure depuis plusieurs années, et qui a été aggravée par la crise du Covid-19. Un an après le Ségur de la santé, une intersyndicale appelle à la mobilisation nationale ce jeudi. En Charente-Maritime, un rassemblement est prévu de 11h à 14h devant l’entrée principale de l’hôpital de La Rochelle. Les syndicats demandent une revalorisation salariale, la création de primes et plus de personnels, comme l’explique Pascal Gaudin, secrétaire Force ouvrière pour le Groupement hospitalier Littoral Atlantique :

