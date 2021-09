C’est aujourd’hui que débutent à Royan les Championnats de France de sauvetage côtier sportif. Avec le coup d’envoi des épreuves ce matin. Objectif de ce sport venu d’Australie : reproduire les actions des nageurs sauveteurs qui surveillent les plages l’été. Au programme donc. En mer : planche et kayak de sauvetage. Et sur terre : bâtons musicaux, sprint et relais combiné. Plus de 450 compétiteurs sont attendus sur la plage de la Grande conche jusqu’à samedi. Soit une quarantaine d’équipes en lice.