Les réserves ont atteint un niveau dangereusement critique avec 77 000 poches de globules rouges, alors qu’il en faudrait 100 000 pour retrouver un niveau satisfaisant. Et le prévisionnel des prochaines semaines est inquiétant. Les stocks ont été fortement affaiblis par la crise sanitaire. L’objectif est donc de remonter les réserves en trois semaines. Pour ce faire, des collectes sont organisées. En Charente-Maritime, rendez-vous cet après-midi au Castel Park à Surgères et à la salle des fêtes de Plassac, demain après-midi à la salle multicuturelle de Breuillet et à la salle polyvalente de Lagord, puis jeudi après-midi et vendredi à la Maison du don à Saintes.