Les présidents des deux Communautés de communes, Michel Parent et Lionel Quillet, avaient convié la presse mercredi à Saint-Pierre, pour présenter les contours de ce projet. Sauf que l’élu rhétais, qui est resté bloqué dans les bouchons, n’a pas pu être présent. Michel Parent a ainsi assuré seul la présentation de ce partenariat 100% insulaire qu’il a en tête depuis un certain temps :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/oleron-re-1.mp3 Une démarche insulaire qui se veut guidée par des projets communs. Sept grandes thématiques sont au programme de ce partenariat. Michel Parent :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/oleron-re-2.mp3 Michel Parent espère voir les premières expérimentations au plus tôt pour le début de l’année 2022.