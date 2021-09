Le Festival de la fiction bat son plein à La Rochelle. De nombreuses stars du petit et du grand écran foulent les pavés du Vieux-Port depuis mardi. D’autres sont encore attendues jusqu’à demain soir. Hélène FM et Vogue radio seront en direct du festival ce soir, avec une spéciale de l’émission « Chut… on écoute la télé ! » à 18h. Alain Jeanne recevra l’équipe de la série « Mixte » qui a été tournée à Saint-Jean-d’Angély, mais aussi celle de la série de France 2 « Un si grand soleil », et la comédienne Donia Eden qui a joué dans « #MoscoutoRoyan ».