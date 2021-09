Nouvelle mobilisation du collectif Bassines Non Merci sur le futur site d’implantation d’une réserve d’eau agricole à Mauzé-sur-le-Mignon, entre Surgères et Niort. D’après son porte-parole Julien Le Guet, opposé au projet depuis plusieurs années, le chantier est sur le point de démarrer. C’est ce qu’il a pu constater sur place hier, avec plusieurs militants qui redoutent le démarrage imminent de la construction d’une bassine. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/bnm-1.mp3 Julien Le Guet relance un appel à la mobilisation, afin de maintenir la pression sur le président Emmanuel Macron et son gouvernement, à quelques mois des élections présidentielles :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/bnm-2.mp3 Une nouvelle journée d’action est prévue ce dimanche sur la commune de Saint-Sauvant, dans la Vienne, où un autre chantier est sur le point de démarrer. Des personnalités nationales de gauche sont attendues, notamment l’ex-candidat à la Présidentielle Philippe Poutou.