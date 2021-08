L’Etat soutient l’investissement industriel en Charente-Maritime. Le préfet Nicolas Basselier a remis hier un chèque de 240 000 euros à l’entreprise AG+SPARS de Saint-Laurent-de-la-Prée pour l’aider à moderniser ses équipements et à recruter du personnel.

Pour encourager le rebond économique du secteur industriel qui a été durement touché pendant la crise sanitaire, le gouvernement a lancé, dans le cadre du plan France Relance, le Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires. Ce dernier vient compléter les aides sectorielles également mises en place par l’État, et les aides d’urgence qui prennent fin ce mardi 31 août.

Ce fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires vise à soutenir des investissements à dimension industrielle, susceptibles de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-économiques fortes pour le territoire : il peut s’agir par exemple de création de sites industriels, de modernisation des outils de production, ou de formation professionnelle.

Le dispositif accompagne des investissements tels que le financement d’infrastructures, de foncier, d’immobilier, l’achat d’équipements et de machines, les dépenses d’industrialisation ou d’amélioration énergétique et environnementale des outils de production. Seuls sont éligibles les investissements réalisés en France et non-engagés avant le dépôt de la demande d’aide. Dans ce cadre, le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier a visité ce lundi l’entreprise AG+SPARS, qui est spécialisée dans la réparation et la maintenance navale. Lauréate de ce fonds de soutien, elle a reçu un chèque de 240 000 euros, dans la perspective d’effectuer des investissements matériels et immobiliers pour la robotisation de la fabrication de mats carbone, et de recruter du personnel.