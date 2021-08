Malgré la mise en place du pass sanitaire et une météo relativement maussade cet été, les professionnels de l’hôtellerie de plein air sont globalement satisfaits de la saison estivale. Ils ont pu faire le plein, avec au final peu d’annulations de séjours. Il faudra faire les comptes, mais la tendance est bonne, comme il y a deux ans en 2019, avant la crise sanitaire. C’est ce que nous confirme Christophe Magor. Il est le directeur de développement pour le Camping Activ’loisirs à La Tremblade/Ronce-les-Bains :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/camping-1.mp3 Et l’arrière-saison se profile déjà bien, avec un bon taux de réservations. Christophe Magor :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/camping-2.mp3 Et le Camping Activ’loisirs de La Tremblade/Ronce-les-Bains se penche déjà sur la prochaine saison estivale, avec la réalisation de projets d’investissements d’ici à juin 2022.