Depuis hier, des structures modulaires sont en cours d’installation sur le site de l’établissement. Une opération indispensable en raison d’une forte augmentation des effectifs, car il n’y a plus assez de place dans les classes. Et il y a urgence. Car à une semaine de la rentrée, il faut faire vite. Mais tout devrait être prêt pour le 2 septembre. Le Département de la Charente-Maritime, dont dépend le collège Jean-Monnet de Courçon, met tout en œuvre pour que la rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions, avec l’installation de ces structures modulaires qui vont permettre d’absorber l’augmentation des effectifs au sein de l’établissement. De 770 en 2020, ce dernier va passer à 850 collégiens cette année. Une forte progression qui s’explique par une hausse de la démographie sur le territoire depuis plusieurs années. Mais visiblement, force est de constater que cette problématique a été mal anticipée par le Département, comme l’ont dénoncé cet été les parents d’élèves. Ces derniers qui ont alerté la présidente Sylvie Marcilly et menacé de se mobiliser si aucune solution n’était envisagée. Avec l’installation de ces préfabriqués, qui vont toutefois empiéter sur l’espace de vie des collégiens, le problème serait donc en partie résolu. Mais une solution plus durable permettrait sans doute d’atténuer les difficultés d’accueil des élèves. Elle devrait donc passer par une rénovation et une extension du collège de Courçon, qui, selon toute vraisemblance, ne seront pas un luxe.