Dernier fait en date, l’interpellation d’un jeune Rochelais ce lundi dans le quartier de Mireuil. Le pilote a été formellement reconnu comme faisant du rodéo au guidon de la moto d’un ami. Il a fait l’objet d’une ordonnance pénale. Les contrôles dans les quartiers sensibles se multiplient, comme dernièrement à Saintes, aux Boiffiers et à Bellevue. Le ministre de l’Intérieur a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité. Un délit passible d’un an de prison et de 150 000 euros d’amende.