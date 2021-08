Premier bilan une semaine après l’extension du pass sanitaire aux bars et aux restaurants. En Charente-Maritime, la perte de fréquentation est notable selon l’Umih 17. C’est l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie. Et le constat est déjà préoccupant selon sa présidente Stéphanie Leclerre, qui nous fait part des remontées de la profession, loin d’être rassurantes. On l’écoute :

Sans compter le temps supplémentaire qui est désormais consacré au contrôle du pass sanitaire. Il faut bien souvent faire preuve de médiation auprès de la clientèle selon Stéphanie Leclerre, et parfois même de fermeté. Le préfet est tenu régulièrement informé, comme le souligne Stéphanie Leclerre :

