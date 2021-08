L’application du pass sanitaire s’élargit encore un peu plus en France. A partir d’aujourd’hui, il devient obligatoire dans les grands centres commerciaux. Ceux de plus de 20 000 m². Plus de 130 sont concernés dans notre pays, dont celui de Beaulieu à Puilboreau, près de La Rochelle. C’est le seul en Charente-Maritime. La direction a dû s’organiser en urgence. Il a fallu recruter huit vigiles pour assurer les contrôles à l’entrée. Il faut dire que la circulation virale reste très élevée dans notre département, et plus particulièrement dans les zones urbaines et littorales.