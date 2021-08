McDonald’s s’engage un peu plus dans la lutte contre l’abandon des déchets sur l’île d’Oléron. Le restaurant de Dolus vient de passer une convention avec la mairie pour la mise en place d’un PEA pour Programme Emballages Abandonnés. La signature a eu lieu fin juillet. Ce plan d’actions devrait permettre de lutter plus efficacement contre le problème des emballages jetés sur la voie publique. On écoute le gérant Hervé Gautrot :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/mcdo-dolus.mp3 Un partenariat qui marque aussi la bonne entente désormais entre l’enseigne de restauration rapide et la commune, depuis le changement de municipalité l’an dernier. Loin des conflits judiciaires.