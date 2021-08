La vaccination mobile contre le covid-19 trace sa route en Charente-Maritime. Le service mis en place début août par le Département poursuit sa campagne vaccinale au plus près des habitants et des vacanciers. Objectif : réaliser 150 à 200 vaccinations par jour d’ici la fin du mois. L’équipe, composée d’une dizaine de sapeurs-pompiers, est en ce moment sur l’île d’Oléron, et s’arrête aujourd’hui sur le port de Saint-Denis. Un rendez-vous très attendu par le maire Joseph Huot, en raison de la demande et de la situation qui reste préoccupante dans notre département :

Et pour rappel, il faut un schéma vaccinal complet pour obtenir le pass sanitaire qui a été étendu lundi. Ce qui ne semble pas affecter la fréquentation touristique de la commune de Saint-Denis comme le souligne Joseph Huot. Toutefois, ce dernier précise qu'il a entraîné l'annulation de plusieurs animations en raison des difficultés à mettre en place les contrôles. On l'écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/saint-denis-2.mp3