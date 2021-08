L’Outil en main, c’est le nom d’une nouvelle association qui va bientôt voir le jour à Surgères. Elle va rejoindre un réseau national qui regroupe 220 associations en France et plus de 5000 bénévoles. C’est la 2e à être créée en Charente-Maritime, après celle de La Rochelle. L’Outil en main a pour but de mettre en relation des jeunes de 9 à 14 ans avec des artisans professionnels, afin de leur transmettre le goût du travail manuel et susciter des vocations, comme le souligne Michel Communeau, à l’origine du projet :

Pour assurer son fonctionnement, l’association recherche activement des artisans bénévoles, retraités comme actifs, à l’image de Dominique Hiou, menuisier à Surgères et cheville ouvrière du projet :

L’Outil en main lance également un appel aux dons pour l’achat de matériel et de matière première. L’association sera opérationnelle cet automne. Vous pouvez joindre Michel Communeau au 06 19 56 43 16 ou Dominique Hiou au 05 46 68 94 95.