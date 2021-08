L’évènement prochainement sur Hélène FM et Vogue radio. Laëtitia Milot sera l’invitée de l’émission « Chut… on écoute la télé ! » le mardi 31 août à 18h, en direct de l’Atlantic ciné de Saintes. La comédienne viendra parler de son actualité au micro d’Alain Jeanne, à l’occasion de l’avant-première du téléfilm « Pour te retrouver » réalisé par Bruno Garcia, qui sera diffusé courant septembre sur M6. Une première séance est prévue à 19h30 à l’Atlantic ciné de Saintes, puis une seconde à 21h au cinéma Lido de Royan, en présence de Laëtitia Milot et du réalisateur. Ces deux avant-premières sont gratuites. Le pass sanitaire sera obligatoire. Les réservations se font dès aujourd’hui directement dans les deux cinémas partenaires, ou par mail à onecoutelatele@yahoo.com en indiquant ses nom, prénom, téléphone et le nombre de places, ainsi que le cinéma choisi.