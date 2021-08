Il fait désormais partie des sites de visite incontournables en Charente-Maritime. Le château de Saint-Jean-d’Angle, ancienne demeure du Seigneur Lusignan située dans un parc de 15 hectares entre Rochefort et Royan, vous propose tout l’été une plongée au cœur du Moyen-Âge. Une immersion totale au 12e siècle, à la découverte d’un site entièrement restauré, qui saura plaire à toute la famille grâce à ses nombreux jeux et animations. On écoute son propriétaire André Rousselot :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/chateau-1.mp3 L’occasion d’une belle journée en famille. Il faut compter 3 heures de visite. Et attention, le pass sanitaire est obligatoire. Et ce depuis le 21 juillet dernier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/chateau-2.mp3