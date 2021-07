Après les déclarations lundi soir du Président Emmanuel Macron, le syndicat critique vivement la décision du chef de l’Etat. Ce dernier qui a annoncé la vaccination obligatoire pour tous les professionnels en contact avec des personnes fragiles, et notamment les soignants. Et ce avant le 15 septembre, puisque des contrôles seront opérés à partir de cette date. On écoute Christophe Geffré, secrétaire départemental de SUD santé sociaux 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/geffre-1.mp3 Christophe Geffré qui dénonce une atteinte aux libertés de la part du Chef de l’Etat :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/geffre-2.mp3 Le syndicat SUD, qui envisage des actions de mobilisation, en appelle au respect des hospitaliers. Certains professionnels menacent très clairement de démissionner.