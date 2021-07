Le festival s’est refermé hier soir avec les concerts de Vianney, Alain Souchon, Suzanne ou encore Catherine Ringer, après cinq jours et cinq nuits d’émotions retrouvées et de frissons partagés, comme le souligne le communiqué des organisateurs qui dressent un bilan positif de cette 36e édition. Plus de 75 concerts ont été donnés. Pas encore de chiffre concernant le nombre de festivaliers, mais les concerts n’ont pas fait le plein en raison du contexte du covid-19. Cap désormais sur la prochaine édition qui aura lieu du 13 au 17 juillet 2022.