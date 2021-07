L’extension du port de La Tremblade est-elle conforme à la directive cadre européenne sur l’eau ? C’est la question que pose l’association Maline à la Commission européenne des pétitions. Alors que le nouveau port trembladais accueille depuis ce week-end ses premiers bateaux, le président Jean-Paul Mosnier s’interroge toujours sur l’étanchéité de l’équipement. Il avait bien alerté les autorités locales. Mais sans réponse de leur part, il a décidé de saisir la Commission européenne des pétitions, qui a pris très au sérieux cette affaire et qui doit désormais examiner la requête en urgence jeudi prochain. On écoute Jean-Paul Mosnier, président de Maline :

Jean-Paul Mosnier le redit : il n'est pas contre l'extension du port de La Tremblade, mais il en appelle à sa mise en conformité :

L'association Maline a reçu le soutien du député européen écologiste de Charente-Maritime Benoît Biteau. Le seul parlementaire de France à s'être mobilisé pour cette cause.