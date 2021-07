Dès demain, le réseau entièrement gratuit de la Communauté de communes reprend du service. Avec cette année des améliorations significatives apportées pour satisfaire les voyageurs.

Depuis 12 ans, la CdC de l’île d’Oléron, en partenariat avec la région, le centre aquatique Iléo, et plusieurs campings et hôtels, offrent un moyen de transport collectif en juillet et août. Son objectif est de limiter la pollution engendrée par l’usage en masse de la voiture individuelle pendant la période estivale. Et le succès est au rendez-vous. L’été dernier, les navettes estivales ont transporté plus de 68 000 passagers, malgré la crise sanitaire, retrouvant ainsi la fréquentation de 2018. A l’unanimité, les usagers reconnaissent le côté pratique de ce service public, et terminé le temps perdu au quotidien pour trouver une place de parking aux abords des plages. En plus, les bus ou minibus s’arrêtent aussi dans les campings et les hôtels qui participent financièrement au fonctionnement du service !

De nombreuses améliorations sont apportées cette année. Ainsi, des autocars de plus grandes capacités permettent d’accueillir plus de voyageurs et de bagages. Une application a été mise en place pour connaitre en temps réel les trajets des lignes des autocars. Et les bus sont dotés d’un nouvel habillage pour mieux les identifier. Rappelons que ce service est totalement gratuit pour les usagers et sera en service du 10 juillet au 29 août, 7 jours sur 7. Ces navettes estivales sont en correspondance avec les lignes interurbaines qui traversent l’île d’Oléron et rejoignent La Rochelle, Rochefort, Surgères et Saintes, ainsi que la liaison maritime Ile d’Oléron – La Rochelle.