Le calendrier a été dévoilé hier. Et c’est une rencontre choc qui donnera le coup d’envoi du championnat au stade Marcel-Deflandre le 4 septembre prochain. Comme un air de déjà vu pour La Rochelle qui s’est incliné cette saison à deux reprises en finale de coupe d’Europe et de Top 14 contre Toulouse. Les Maritimes enchaîneront avec un programme chargé contre le Racing 92 et Clermont. La saison régulière se terminera le 5 juin 2022 à Lyon.