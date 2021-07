Julien Denormandie était en déplacement ce matin à Surgères. Le ministre de l’Agriculture a visité la société Sibcas où il a annoncé un renforcement des contrôles dans les abattoirs. Des inspections inopinées et généralisées vont se multiplier dans le pays, comme l’a souligné le ministre. On l’écoute :

Cette action sera complétée par la mise en place à l’automne d’une brigade d’inspection mobile. Et une circulaire sera adressée cette semaine aux préfets pour prendre les mesures qui s’imposent en cas de dysfonctionnements, alors que des associations dénoncent régulièrement la maltraitance animale dans certains abattoirs. Pour lutter contre ce phénomène, le ministre a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 115 millions d’euros dans le cadre du plan de relance. 70 millions sont déjà engagés, et 123 abattoirs en bénéficient dont celui de Surgères qui investit pour améliorer les conditions de travail, mais aussi le bien-être animal. Son PDG Nicolas Joyet espère ainsi redorer l’image de sa profession :

L’abattoir Sibcas va percevoir de l’Etat une aide de 80 000 euros sur les 250 000 euros investis. Les travaux seront lancés courant octobre. A noter que l’entreprise, qui rayonne sur l’ensemble de la région, emploie une centaine de salariés, et abat entre 80 et 100 animaux chaque jour pour un total de 5 000 tonnes de viande par an.