Le mentorat au service des jeunes à la recherche d’un emploi. La Mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron lance aujourd’hui l’opération « How i met your mentor ». 14 personnalités locales, élus et sportifs ont décidé de prendre sous leurs ailes 14 étudiants ou jeunes diplômés tout juste arrivés sur le marché du travail. Objectif : les accompagner pendant un an pour les aider à réussir professionnellement. Parmi eux : le boxeur Mayar Monshipour, le sous-préfet de Rochefort Jean-Paul Normand ou encore le PDG des Mc Donald’s de Rochefort, Surgères et Oléron Hervé Gautrot. Cette action est inédite en Nouvelle-Aquitaine. On écoute Claude Suun, président du Club des entreprises du pays rochefortais, partenaire de l’opération :

Une soirée de lancement a lieu ce lundi à l'hôtel Mercure de Rochefort.