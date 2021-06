Départementales 2021. Anne Brachet et Mickaël Vallet seront les candidats de la gauche au scrutin du 20 juin sur le canton de Marennes. La première est enseignante à l’école maternelle de Soubise et adjointe à la mairie de Saint-Agnant. Le second est conseiller départemental sortant et sénateur de la Charente-Maritime. Ils nous exposent les raisons qui les ont poussés à se présenter pour la première et se représenter pour le second :

Anne Brachet et Mickaël Vallet seront opposés à Stéphanie Moumon et Richard Guérit du Rassemblement national.