Scène ouverte avec l’auteur-compositeur-interprète Johnny Whiehn de Saintes.

“Je suis Johnny Wiehn auteur/compositeur/interprète de mes chansons. Après une longue période de préparation et le premier Ep 5 titre sortie l’année dernière, je suis prêt à enregistrer mon premier Album 12 titres. Cet album sera un hommage au vivant, à ce qui vibre d’humain et de touchant dans notre ère distordue, fragmentée, étouffée. J’ai prévu d’y célébrer la beauté des petites choses, l’importance de nos relations à nous même et aux autres, de nos introspections. Mes chansons sont en français et elles sont le reflet de ce qui m’importe dans la vie. Elles parlent de l’humain, la compréhension de soi, l’écoute, la biodiversité, le mélange, le féminin, l’amour, la fraternité, la justice… J’essaie humblement de faire en sorte qu’elles contribuent à faire balancer nos existences vers le côté lumineux de la force. Apporter un peu de lumière en chanson. C’est un peu ça ma mission”.

En concert le lundi 21 juin à la Fête de la musique à Saintes.

https://www.facebook.com/jo.wiehn.box