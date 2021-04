Une nouvelle ligne au départ de l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré. Dès le 22 mai, la compagnie Luxair assurera des liaisons à destination et en provenance du Luxembourg. Une première pour le tarmac rochelais, mais aussi les deux pays qui seront désormais reliés par une liaison aérienne. Les précisions de Lucie Alix :

Outre cette nouveauté, les 4 compagnies aériennes déjà présentes à La Rochelle (Chalair, easyJet, Ryanair et Jet2) confirment la reprise des vols cet été vers Bristol, Bruxelles, Dublin, Genève, Londres, Manchester, Porto, Lyon et Nice.