L’Etablissement français du sang de la Nouvelle-Aquitaine tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Les stocks s’épuisent et la crise sanitaire n’arrange en rien la situation. Les besoins restent importants et les dons finissent par manquer en ces temps de pandémie. Plusieurs collectes sont organisées dans la région, et notamment en Charente-Maritime. Et malgré le confinement et le couvre-feu, les bénévoles peuvent aller donner leur sang, même au-delà de 10km de leur domicile, en se munissant d’une attestation de déplacement en cochant la case assistance aux personnes vulnérables.