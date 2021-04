La colère de la FCPE 17. Après l’annonce hier soir de la fermeture des écoles, collèges et lycées dès demain soir pour trois et quatre semaines, la Fédération des parents d’élèves de la Charente-Maritime s’agace des nouvelles mesures sanitaires pour combattre l’épidémie de covid-19 et pensent aux familles qui doivent s’organiser dans l’urgence pour garder leurs enfants et assurer l’école à distance la semaine prochaine, avant les vacances de Pâques qui débuteront le 12 avril. On écoute la présidente de la FCPE 17 Karine Aulier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/fcpe-1.mp3 Karine Aulier qui dresse un constat d’échec du gouvernement qui n’a pas su écouter la parole des parents d’élèves :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/fcpe-2.mp3 La FCPE 17 pointe par ailleurs les effets de la crise sanitaire sur les enfants et les jeunes et redoute les impacts à plus ou moins long terme. Elle regrette à ce titre un manque de moyens pour la prise en charge psychologique des élèves.